Premium Het beste van De Telegraaf

’Wanhopige evacués bij vliegveld worden beschoten’ Afghaanse Nederlander in Kabul: ’Taliban zijn begonnen met executies’

Door onze verslaggevers Kopieer naar clipboard

Ⓒ De Telegraaf

KABUL - De veiligheidssituatie rond het vliegveld van Kabul en die in de stad verslechtert in rap tempo. Nederlanders die in de stad zijn merken dat. Een van hen heeft al executies gezien.