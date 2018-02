Ontvoerde baby Hannah gevonden in Duits vakantiepark

De drie werden maandagavond tegen 20.00 uur aangetroffen op een park in het Duitse Bad Bentheim. De vader en moeder zijn aangehouden en de baby is in veiligheid gebracht. Het ziet ernaar uit dat Hannah in goede gezondheid verkeert, aldus de politie.

Een tip van een oplettende burger naar aanleiding van het Amber Alert leidde de politie naar het vakantiepark in Duitsland. De Nederlandse politie heeft daarbij hulp gekregen van Duitse autoriteiten. Hannah en haar ouders bleken zich schuil te houden in een vakantiehuisje in Bad Bentheim.

De baby was door Jeugdzorg onttrokken aan het ouderlijk toezicht en is maandagochtend door haar biologische ouders op de parkeerplaats afgepakt van haar pleegmoeder.

Een ooggetuige zag het allemaal gebeuren. „Ik hoorde een hoop gegil, gekrijs en gehuil”, zegt Colette Megens tegen De Telegraaf. Volgens haar was het slachtoffer een vrouw met donker haar. „Volgens mij achterin de twintig.”

De ouders van Hannah zitten vast in Duitsland en om hun uitlevering zal worden verzocht, zei de politie. ,,Hannah is in veiligheid gebracht en keert zo snel als mogelijk terug naar Nederland”, meldde het onderzoeksteam.

Gebroken ribben

De baby was uit huis geplaatst vanwege vermoedens over mishandeling. In oktober vorig jaar werden bij het meisje gebroken ribben, een gebroken enkel en meerdere blauwe plekken geconstateerd en haar ouders (25 en 26 jaar) werden aangehouden wegens mishandeling.

Het meisje was nog maar amper anderhalve maand oud toen ze onder toezicht werd geplaatst. Een tante en een oom ontfermden zich over het meisje. De ouders ontkennen dat ze het kindje hebben mishandeld.

Zo verliep het onderzoek

Op Twitter plaatst de politie Oost-Brabant maandagavond een filmpje waarin precies uitgelegd wordt hoe het onderzoek naar de vermissing van baby Hannah is verlopen:

Politiechef Frans Heeres is trots dat Hannah weer veilig is:

