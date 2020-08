Coronaregels in Europa: Finland sluit grens voor Nederlanders

Nederlanders zijn vanaf 10 augustus opnieuw niet meer welkom op de terrasen in Helsinki. Alleen noodzakelijke reizen vanuit Nederland zijn dan nog toegestaan. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Nederlanders die op vakantie gaan moeten in Europa rekening houden met een wirwar van regels. Niet alleen per vakantieland verschillen de regels sterk: ook lokaal kunnen overheden besluiten de teugels strakker aan te trekken. Hieronder een geactualiseerd overzicht van de coronaregels in de populaire vakantielanden.