Ⓒ Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

MAASMECHELEN/LANAKEN - Op dag een van de totale lockdown in ons land is er van Nederlandse kooptoerisme in België nog weinig te merken. Maar onze zuiderburen, die nog maar een kwart van het aantal besmettingen vergeleken met Nederland hebben, vrezen ons wel. „Blijf weg als het niet functioneel is”, luidt de oproep.