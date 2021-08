Topman Pfizer: ’Er gaat een variant opduiken waar vaccin geen grip op heeft’

„Elke keer dat er een variant opduikt in de wereld, gaan onze wetenschappers ermee aan de slag”, zegt Bourla. „Ze onderzoeken het om te kijken of de variant de bescherming van het vaccin kan ontlopen. We hebben er zo nog geen gevonden, maar we denken dat het waarschijnlijk is dat er op een dag één komt. Zodra het zover is, zullen we 95 dagen nodig hebben om een vaccin te ontwikkelen dat specifiek op die variant is gericht.”

Ook de Belgische Steven Van Gucht, viroloog van Sciensano, voorspelt dat de deltavariant binnenkort plaats zal maken voor een nieuwe. „Dat is een zekerheid, het is de normale gang van zaken.” Die variant zal mogelijk beter ontsnappen aan de opgebouwde immuniteit, maar een horrorscenario is onwaarschijnlijk. „Zo’n virus bereikt een plafond”, zegt Van Gucht. „Vergelijk het met topsport: een olympische hoogspringer heeft de optimale vorm en kan niet veel verbeteren. Het gaat om centimeters. Met de deltavariant zit het coronavirus aan de top van zijn kunnen.”

Kinderen inenten

Virologen zeggen het al langer: hoe sneller er veel mensen gevaccineerd zijn, hoe minder kans het virus heeft om nog te muteren. Op dit moment test Pfizer het vaccin op kinderen van 5 tot 11 jaar – de resultaten worden in september verwacht. „Daarna beginnen we met kinderen onder de 5 jaar”, zegt Bourla.

Bourla gaf het interview naar aanleiding van de definitieve goedkeuring van het vaccin in de Verenigde Staten.