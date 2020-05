Nanouks vriend heeft ook seks met mannen: Ik vind het fijn voor hem

Amsterdam - Dit is een reportage uit januari 2020 In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Nanouk (39). Haar vriend Roberto is biseksueel en ze hebben een open relatie. „Dat hij al een paar keer seks met een man heeft gehad, doet mij niet zoveel. Ik vind het fijn voor hem dat hij er zo van geniet.”