Gezichtsbedekking in Oostenrijk snel weer toegestaan door ijzige kou

Ⓒ amazon

WENEN - In grote delen van Europa zijn de dikke dassen en mutsen momenteel volgens de media niet aan te slepen. In Oostenrijk moest voor deze gewilde artikelen bij min 20 even een uitzondering op de geldende regels worden geactiveerd. Gezichtsbedekking is immers sinds 1 oktober wettelijk verboden. Zowel voorhoofd als kin moet te zien zijn. Op het dragen van een boerka of nikab staat een straf van maximaal 150 euro. Dat geldt ook voor carnavalsmaskers.