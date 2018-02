Live stemmen bij Kamerapp uitgezet na blunders

Dat laat een woordvoerster van de Tweede Kamer weten na vragen van De Telegraaf. Uitgerekend nu de wereld in de ban lijkt te zijn van ’nepnieuws’ blijkt de officiële app Debat Direct een loopje te nemen met de werkelijkheid.

De afgelopen weken kwam het regelmatig voor dat tientallen Kamerleden geen kleur bekenden bij een hoofdelijke stemming. Althans, zo kwam het over voor de gebruiker van de app. In werkelijkheid waren de parlementariërs gewoon aanwezig en riepen ze in de nationale vergaderzaal het gebruikelijk ’voor’ of ’tegen’.

Blunder

Coalitiepartij ChristenUnie beklaagde zich onlangs in de wandelgangen ook al over een blunder: de partij zou volgens Debat Direct namelijk tegen een eigen voorstel hebben gestemd. Hoewel de Kamervoorzitter de uitslag officieel vaststelt, was het voor de kijker thuis soms erg verwarrend.

De problemen worden volgens een woordvoerster niet veroorzaakt door het handmatig invoeren van de informatie, maar door een technisch mankement. De functie komt daarom per direct te vervallen. „Het is niet betrouwbaar en we willen wel informatie geven die klopt”, reageert de zegsvrouw. „We vinden het heel erg jammer.”

De uitslagen worden na deze week voortaan twee uur na de stemmingen op de app gepubliceerd. Later komt de functie mogelijk weer terug. „Dan moeten we wel eerst goed de functionaliteit testen en alle eventuele kinderziektes eruit halen. We doen dat pas als systeem hiervoor voldoende betrouwbaar is.”