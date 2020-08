Raadslid New York: hydroxychloroquine redde mijn leven

Vallone nam het geneesmiddel samen met een antibioticum, een methode waar enkele artsen wereldwijd bij zweren, waaronder de Amerikaanse arts Vladimir Zelenko en de Franse Didier Raoult. Toch is het malariamiddel uit de gratie geraakt. Dat gebeurde vooral na een grote publicatie in The Lancet die later vermoedelijk frauduleus bleek, en werd ingetrokken.

Het middel raakte politiek geladen nadat president Donald Trump zich uitsprak over de werking ervan - en het zelfs preventief begon te slikken. Vallone is een Democraat. Hij lijkt geen politiek belang te hebben. „Ik kon niet ademen. Was enorm zwak. Ik kon mijn bed niet uit. Mijn dokter schreef het voor, de apotheek had het. Ik nam het en binnen twee, drie dagen kon ik weer normaal ademen”, vertelt Vallone tegen de New York Post. „Een week later stond ik weer op mijn benen.”

Broer

Hoewel Vallone zijn ziekte eerder bekend had gemaakt, sprak hij destijds in een verklaring over ’milde symptomen’. Dat was gelogen. Vallone had al een longaandoening, was er ernstig aan toe en had een slecht perspectief. Zijn naasten waren ’in paniekmodus’ omdat Vallone geen natuurlijke afweer leek te hebben, ’dus we moesten iets hebben om me in leven te houden’. „En hydroxychloroquine bleek te werken.”

Ook de broer van Vallone is van gedachten veranderd over het geneesmiddel. Hij deelde op Facebook een onderzoek van de Universiteit van New York waarin bleek dat HCQ, zink en een antibioticum de mortaliteit met 44% omlaag haalden. „Ik denk dat alle doktoren die het voorschrijven, gelijk hebben. Dit geneesmiddel is al op de markt en het patent is verlopen, dus het is goedkoop, en een nieuw middel niet. Dus big money wil niet dat dit medicijn wordt gebruikt”, schreef Peter Vallone, nu rechter in Queens, op Facebook. „Heeft mijn leven gered”, reageerde broer Paul.

Trump

De wetenschap is over hydroxychloroquine niet eenduidig. Meerdere studies, waaronder het Recovery-onderzoek van de universiteit van Oxford, lieten zien dat HCQ níet helpt. Andere wetenschappers melden wel goede resultaten. Democraat Vallone is blij dat de Republikeinse president Trump zich destijds hard maakte voor het middel. „Op dat moment was er enkel angst en paniek. Hij bood hoop met een middel op het moment dat er nog niets anders voorhanden was. Met mijn longziekte in het achterhoofd, heeft het eigenlijk mijn leven gered. Mijn familie is dankbaar.”