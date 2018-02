’Rahiied te laf voor insulinemoorden’

Op 17 november viel de politie binnen in het eengezinswoninkje in de Rotterdamse wijk Hordijkerveld, waar nu zakken bouwafval voor de deur staan. Het was snel gebeurd, weet de broer van Rahiied nog.

Onze rechtbankverslaggever Saskia Belleman zit erbij. Lees haar tweets onderaan dit bericht (vanaf 13:30 uur).

Hij doet open in een voetbalshirtje. Met zijn naam in de krant wil hij niet. Niet zo gek ook, aangezien zijn broer vast zit op verdenking van minstens drie moorden met insuline en een aantal pogingen daartoe.

Sinds die vrijdag in november zit Rahiied (21) vast. Zijn familie gelooft nog altijd in de onschuld van Rahiied, ook al zou hij een bekentenis hebben afgelegd. „Hij kan dit niet gedaan hebben, daar geloof ik niks van. Daar is hij veel te laf voor”, grijnst de broer. Bovendien, vertelt hij, had Rahiied drie baantjes om zijn studie te bekostigen en stage te lopen. „Dan gaat hij het niet op deze manier verpesten”, denkt hij.

Onderzoek

Veel horen hij en de grote familie van de Surinaams-Hindoestaanse Rahiied niet over wat zich precies afspeelt bij de recherche. „We mogen daar niet rechtstreeks met hem over praten, dat gaat allemaal via de advocaat. Het onderzoek loopt nog, dus wij weten nog minder dan jullie van de media.”

Zo kon het ook gebeuren dat de familie in De Telegraaf las over de bekentenis die Rahiied heeft afgelegd. Volgens bronnen rond het onderzoek wilde de ’engel des doods’ bejaarden ziek maken, om daarna de held uit te kunnen hangen door ze beter te maken. Mogelijk wordt nooit duidelijk hoeveel slachtoffers hij maakte in verpleegtehuizen in Puttershoek, Ridderkerk en Rotterdam, omdat er overledenen zijn gecremeerd.

Op 1 november viel Rahiied door de mand. Een vrouw die in verzorgingstehuis ’t Huys te Hoecke in Puttershoek woonde, werd onwel en moest naar het ziekenhuis. Daar bleek dat ze insuline toegediend had gekregen, terwijl ze dat medicijn helemaal niet nodig had. Daags erna werd Rahiied op non-actief gezet.

Ontmaskering

Dat hij een jaar voor zijn ontmaskering tijdens zijn stage een paar duizend euro stal van een bejaarde in een verpleeghuis in de straat, weet zijn broer ook wel. „Maar dat is heel wat anders dan waar hij nu van wordt verdacht en voor vastzit.” Het is zwaar voor de familie, zegt hij. Als wordt gevraagd hoe het met Rahiied gaat, maakt zijn broer een weifelend handgebaar. ’Zozo’, duidt hij aan.

Inmiddels heeft het OM vijftien zaken op de korrel: stuk voor stuk meldingen van verdachte situaties in de verpleeghuizen waar de jongen werkte. Dat maakt hem in potentie een van de grootste seriemoordenaars uit de recente Nederlandse geschiedenis.