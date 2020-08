Rellen na verkiezingen in Minsk

Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

MINSK - In de Wit-Russische hoofdstad Minsk is het zondag zeer onrustig na afloop van de presidentsverkiezingen. Op diverse plekken zijn er botsingen tussen de politie en demonstranten. Getuigen beschrijven chaotische taferelen in de hoofdstad, met schreeuwende demonstranten, toeterende auto’s en loeiende sirenes.