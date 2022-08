Pelosi zal ’niet toestaan dat Taiwan door China geïsoleerd raakt’

De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, die na haar bezoek aan Taiwan momenteel de Japanse hoofdstad aandoet, blijft bij haar eerdere standpunt dat de VS lijnrecht achter Taiwan staan. „China kan proberen om Taiwanese politici te beletten andere plekken te bezoeken, maar wij zullen altijd naar Taiwan blijven reizen”, aldus Pelosi. Haar bezoek was het hoogste Amerikaanse bezoek aan het eiland in jaren.

Pelosi zei niets over de militaire oefeningen die China de dag na haar vertrek begonnen. Wel benadrukte ze het belang van „vrede in de Straat van Taiwan.” China ziet Taiwan als afvallige provincie.

Beijing haalde zich de woede van Japan op de hals door ballistische raketten over Taiwan te schieten die in Japanse Zee landden. De Japanse premier Fumio Kishida heeft vrijdag tijdens een ontbijt met Pelosi gezegd dat zijn land China heeft gevraagd om „onmiddellijk met de militaire oefeningen te stoppen.”

De Taiwanese premier Su Tseng-chang sprak tegenover verslaggevers in Taipei vrijdag over „een boze buurman die met macht pronkt” toen hem werd gevraagd naar de Chinese raketlanceringen. Volgens Su worden de Chinese acties door buurlanden en de internationale gemeenschap veroordeeld.