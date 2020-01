Islamitische Staat noemt Israël als voornaamste doelwit

Al-Hashimi is de opvolger van het voormalige boegbeeld van IS, Abu Bakr al-Baghdadi, die in oktober vorig jaar in Syrië een zelfmoordvest tot ontploffing bracht toen Amerikaanse elitetroepen achter hem aan zaten. De ware identiteit van Al-Hashimi is niet bekend.

De nieuwe leider roept ook op Joden aan te vallen en de vredesinitiatieven van president Trump in het Midden-Oosten te torpederen.