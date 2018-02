Stakende piloten kosten Transavia zeker 5 miljoen

„We doen ons best gedupeerde passagiers te benaderen om hen te wijzen op hun rechten, maar soms lukt dat moeilijk. Ook op onze website hebben we informatie wat ze kunnen doen”, aldus de woordvoerster van Transavia. Toch regent het klachten. „Die informatie is nergens te vinden en wij worden aan ons lot overgelaten”, zeggen Jan en Annie Bos uit Wormer.

Zij hebben in Benidorm tien uur op de luchthaven rondgehangen, voordat hun Transavia-vlucht hen na de staking naar huis bracht. „Wij zijn afgescheept met een tientje voor een kop koffie en een klef broodje. Maar we laten het er niet bij zitten. Een staking is niet ons probleem. Dat moet Transavia zelf oplossen. Toen we eindelijk aan boord gingen, zeiden ze alleen sorry, legden de schuld bij de stakers en wensten ons prettige vlucht. Geen woord over de wettelijke compensatie”, aldus Bos.

Honderden gedupeerden hebben zich tot incassobureaus gewend om Transavia te dwingen snel uit te betalen. EUclaim-directeur Hendrik Noorderhaven rekent op een paar duizend claims. „We gaan daarmee naar Transavia. Als die niet over de brug komt, stappen we naar de rechter.”