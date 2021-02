‘Het conservatieve geluid is verdacht gemaakt’

Luister de nieuwe aflevering van ’Het land van Wierd Duk’ hier, hieronder, of via alle bekende podcast apps zoals Apple Podcasts en Spotify.

Nederland staat daarnaast voor een lastige kwestie. Er komt straks een situatie waarin de meest kwetsbaren gevaccineerd zijn. Dan rijst de vraag in hoeverre de samenleving weer open kan. Duk hekelt de stelling dat de samenleving dicht moet totdat het virus is uitgeroeid. „In een open samenleving als de onze, met zoveel mobiliteit en met open grenzen, is dat scenario niet te realiseren.” We zullen ermee moeten leren leven dat dit virus nooit helemaal weg zal zijn.

Tot slot in de podcast: Nederland is in de ban van ijspret, de coronamaatregelen lijken vergeten. Duk voorspelt voor dit weekeinde ‘carnaval op het ijs’. Of de lokale autoriteiten erin zullen slagen om in die situatie de coronamaatregelen te handhaven, staat te bezien.