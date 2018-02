Vakantiehuisjes ronduit smerig: poep, plas en enge beestjes

Deze keiharde conclusie van de Consumentenbond volgt op een ’undercover-onderzoek’ op dertig bekende vakantieparken verspreid over heel Nederland. Op ieder park is willekeurig één huisje in het geheim onderzocht met behulp van uv-lampen, veeghandschoenen en microbiologische testen.

Ranzig

„Het is misselijkmakend en schandalig wat onze mystery-onderzoekers allemaal vonden. In ultraviolet licht weet je echt niet wat je ziet. Vaak blijkt dat er nooit ergens een fris doekje overheen is gegaan. Het is te ranzig voor woorden. Overal ziekmakende poepbacteriën, niet alleen op het toilet, maar ook in de douche, op het aanrecht en op de eettafel. We troffen alle lichaamsvochten aan op de meest intieme plekken van de woning. Naast alle soorten schimmels, dode en levende diertjes. Daar wil je je kinderen niet laten spelen”, licht Joyce Donat van de Bond toe.

Vandaag worden alle resultaten van het spraakmakende onderzoek volgens haar gepubliceerd in de Consumentengids. „Ook met het blote oog is het een rotzooitje. Geen enkel groot vakantieconcern ontspringt de dans. Overal is wel wat aan te merken. De parken zijn hardleers. Vijf jaar geleden deden we precies hetzelfde onderzoek. Toen beloofde iedereen beterschap, maar er is niets verbeterd.”

De Consumentenbond slaat nu groot alarm over de erbarmelijke hygiënische toestanden in vakantiehuisjes. „Die zijn voor een belangrijk deel te wijten aan de zeer gebrekkige eindschoonmaak. Daar moeten gasten nota bene zelf gemiddeld 50 euro extra voor betalen”, aldus Donat.

’Werkdruk schoonmakers hoog’

Externe schoonmakers krijgen volgens haar echter nauwelijks tijd om goed werk af te leveren. „Per woning zouden ze twee uur bezig moeten zijn, in de praktijk is het nog niet de helft. De werkdruk is doorgaans extreem hoog. We vermoeden dat er flink wordt bespaard op deze kosten.”

De onderzoekers troffen soms een hele kolonie pissebedden aan als ze bedden wegschoven. Of een wc die niet was doorgetrokken. Muf beddengoed met geelbruine kringen. Het krioelt van spinnen, kevers, wantsen en wormen. Maar ook muren met overal druipsporen in alle kleuren van de regenboog. Een stofzuiger lijkt wereldvreemd.

Gevaarlijk

Slechts zeven van de dertig huisjes komen redelijk door de test. Bij vier was er ronduit sprake van een ongezonde, mogelijk zelfs gevaarlijke situatie, aldus de resultaten. „Het excuus dat je ook in de meeste privéwoningen vuil zult aantreffen, gaat er bij ons niet in. Dat is dan wel mijn eigen vuil en niet dat van een ander. Bovendien hoef ik daar geen honderden euro’s voor bij te betalen”, vindt Donat.

Steeds meer gasten op parken beginnen hun vakantie volgens haar ten einde raad maar met een eigen schoonmaak. „Dat kan toch niet de bedoeling zijn.”

Center Parcs, Landal en Roompot hebben twijfels bij de methode van onderzoek, zeggen ’verrast’ te zijn of spreken van ’een vertekend beeld’. Roompot wilde met een kort geding schadelijke publicatie voorkomen. De rechter wees alle vorderingen af.