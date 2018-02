Verstekelingen maken doodsmak van opstijgend vliegtuig

Het tweetal, wiens identiteit niet bekend is gemaakt, had zich verschanst in het landingsgestel van het vliegtuig. Volgens de politie moeten ze ofwel bewusteloos zijn geraakt bij het opstijgen van het vliegtuig of van het gestel zijn geslingerd toen het vliegtuig snelheid maakte om op te stijgen.

In 2014 wist een zestienjarige jongen in Californië zich ook te manoeuvreren in het landingsgestel van een vliegtuig. De verstekeling vloog vijf ijskoude uren mee maar Hawaï. De jongen overleefde de vlucht wonderwel.