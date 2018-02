Bonnie, Clyde en baby

1 / 2 1 / 2 Links de biologische ouders van baby Hannah. De kleine meid werd maandag door hen ontvoerd naar Duitsland.

Eersel - Hoe kon het dat Rowan (25) en Kim (26) achter het geheime adres van hun baby Hannah kwamen? Dat is een vraag die beantwoord moet worden, nu de kleine meid na een hachelijk avontuur met haar biologische ouders weer in veilige handen is.