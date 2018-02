Links aan de haal met afval en riool

De linkse partijen hebben zich de laatste vier jaar op lokaal niveau van hun meest linkse kant laten zien, althans waar het de afvalstoffen- en rioolheffing betreft. Gemeenten mogen die heffingen, die door zowel kopers als huurders worden betaald, niet hoger laten oplopen dan wat het daadwerkelijk kost om afval te verwerken en de riolen te laten functioneren.

In een gemiddelde gemeente is het onderhoud van de riolen ruim 6 procent duurder geworden, blijkt uit onderzoek van deze krant. Maar niet in dorpen en steden waar de Socialistische Partij aan de knoppen zit: daar zijn inwoners in vier jaar tijd bijna 12 procent meer gaan betalen.

Daar zitten forse uitschieters tussen: het rioolrecht in Lelystad is in vier jaar tijd bijna verdrievoudigd. Ook in Gouda (+62 procent) en Rijswijk (+58 procent) vindt de lokale SP kennelijk dat belastinggeld bepaald niet stinkt.

En terwijl SP-wethouders geld aan riolen uitgeven als water, daar vinden lokale GroenLinks-bestuurders dat de verwerking van afval best wat meer mag kosten. In een doorsnee gemeente is de afvalstoffenheffing in vier jaar tijd licht gedaald. Maar niet als de partij van Jesse Klaver in het college zat: daar betalen inwoners nu 2,5 procent méér dan aan de vooravond van de laatste raadsverkiezingen.

In het Groningse Leek, waar de groene partij regeert met PvdA en CDA en een GroenLinks-wethouder verantwoordelijk is voor de inzameling en verwerking van afval, kwam er meer dan 36 procent bij. Een links-christelijk college op de Utrechtse Heuvelrug maakt het nog bonter: afvalwethouder Conny Willers (GroenLinks) liet de heffing met 59 procent oplopen. Klaver en co. staan voor hun principe dat de vervuiler betaalt – zoveel is duidelijk.

Wie een lagere afvalstoffenheffing wil, stuurt het best een VVD’er naar de onderhandelingstafel. In gemeenten met een of meer liberale wethouders steeg de ozb voor huizenbezitters sterk, maar ging de afvalstoffenheffing met 1,7 procent omlaag: bijna twee keer zo hard dus als gemiddeld.