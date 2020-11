Baudet ook weg als partijvoorzitter FvD

„De komende tijd wordt gewerkt aan een goede en zorgvuldige transitie”, meldt de partij. Daarbij komt er een vacature voor de lijsttrekker. Joost Eerdmans heeft al aangegeven dat hij die positie ambieert.

„De gebeurtenissen rondom JFVD, waarbij uitingen van antisemitisme, nazisme en andere verwerpelijke ideologieën zijn geconstateerd, zijn onacceptabel en onwenselijk”, laat een woordvoerder van de partij weten. „Wij nemen daar ondubbelzinnig afstand van. Enerzijds is dat niet iets waar we duizenden goedwillende en hardwerkende jongeren op willen afrekenen. Anderzijds hebben de gebeurtenissen een zodanig negatief effect op FVD, dat door het partijbestuur besloten is om jongerenvereniging JFVD tot nader order niet langer te erkennen als officiële neveninstelling van FVD.”

Website FvD: niks aan de hand

Intussen valt op dat op de website van Forum voor Democratie niets is te lezen van de crisis waarin de partij zich bevindt. Er staat wel een pleidooi op voor 130 rijden en voor slimme heropening van de horeca. Over de nazi-symptahieën in de jongerentak en over het terugtreden van Baudet als lijsttrekker is geen woord te lezen.

Kanalen gekaapt

Verklaring daarvoor is dat de online-kanalen in handen zijn de jongerentak onder leiding van Freek Jansen, om wie de scheuring in de partij is begonnen. Baudet wilde Jansen, zijn zielsverwant en rechterhand niet laten vallen. Een ingewijde houdt het erop dat ’Baudet de socials heeft gekaapt’.

Het is overigens onduidelijk of het Baudets eigen keuze was om terug te treden als partijvoorzitter. Hij houdt zich al dagen onbereikbaar.