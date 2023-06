’Geen duidelijke stoornis’ vastgesteld bij verdachte duinmoord

Egmonder S. werd een paar dagen na de vondst, van het ontklede lichaam van de geliefde ober Langenberg in de duinen, in zijn woning dicht bij de plaats van het misdrijf, aangehouden.

Alcohol en cocaïne

Uit een onderzoek naar zijn persoonlijkheid in het Pieter Baan Centrum is geen duidelijke stoornis naar voren gekomen, vertelde de voorzitter van de rechtbank maandagmiddag over de stand van het onderzoek dat inmiddels in zijn geheel is afgerond. Wél is uit het persoonlijkheidsonderzoek gebleken dat S. problemen heeft met misbruik van alcohol en cocaïne. Het is dus ook nog onduidelijk of er sprake is van een zedendelict.

Eerder werd al bekend dat S. seks heeft gehad met Peter Langenberg voordat hij met een hard voorwerp werd bewerkt en mogelijk door verwurging is gestikt. De reden voor de rechtbank om S. te laten onderzoeken lag in het feit dat de verdachte - van inmiddels meerdere geweldsdelicten met mannelijke slachtoffers - geen openheid wilde geven over zijn seksualiteit. In een eerder stadium weigerde S. hardnekkig mee te werken aan het politieonderzoek. Het Openbaar Ministerie wilde daarom meer duidelijkheid over zijn seksualiteit in combinatie met zijn agressieprobleem.

Op 7 november inhoudelijke behandeling

Of het persoonlijkheidsonderzoek daar duidelijkheid over schept, zal moeten blijken op 7 november als de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Tot die tijd worden er over de inhoud van het PBC-rapport geen mededelingen gedaan.