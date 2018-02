Opkomst Sint-Maarten niet extra laag

Ⓒ ANP

PHILIPSBURG - In tegenstelling tot wat vooraf werd gevreesd, is de opkomst maandag bij de parlementsverkiezingen op Sint-Maarten niet extra laag. Uiteindelijk is 62 procent van de 22.559 kiesgerechtigden gaan stemmen. In de meest recente verkiezingen in 2016 was de opkomst nog 65 procent.