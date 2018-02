Dodelijke slang ontdekt in broodtrommel

De moeder was druk in de weer met het inpakken van de ’bammetjes’ en had niet door dat de bruine babyslang een plekje in de trommel had gevonden. Ze had de lunchtrommel helemaal gevuld en wilde deze net meegeven aan haar kind toen ze de ontdekking deed. Een kleine babyslang zat verscholen in de rand van de lunchbox.

„Slangen zitten graag in kleine gesloten ruimtes zodat ze zich veilig voelen”, zei de slangenvanger tegen Australische media. Ook al is het een babyslang, het gif is volgens de expert net zo dodelijk als dat van de volwassen variant. „We waren er net op tijd bij en hebben de slang ver weg weer vrijgelaten.”