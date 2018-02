Ggz-instelling deelt gevoelige gegevens met databank

Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzoekt of het delen van deze gegevens met een externe partij de privacy van patiënten aantast. Zolang dat onderzoek niet is afgerond wil de staatssecretaris dat ggz-instellingen met expliciete toestemming werken. Volgens Trouw slaat Parnassia Groep dat advies in de wind.