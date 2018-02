Petitie voor betere controle varkensbedrijven

Varkens in Nood meldt onder meer dat 50 procent van de varkens luchtwegproblemen heeft, 70 procent met kraakbeenproblemen kampt en honderdduizenden dieren een maagzweer hebben. Verder laat de organisatie weten dat veel varkens last hebben van chronische diarree, abcessen, aangevreten oren en andere kwalen.

Varkens in Nood heeft nieuwe undercoverbeelden gemaakt van varkensboerderijen in Noord-Brabant en Limburg. Daarop is onder meer te zien dat dode biggen tussen levende dieren zitten. ,,De Wet dieren is er heel duidelijk over dat dieren niet ziek mogen worden van hun omgeving, en dat zieke dieren gepaste verzorging dienen te krijgen. Het is hoog tijd om deze wet te handhaven”, stelt Varkens in Nood.