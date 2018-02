Tien mille voor ’sekspil’ tegen hiv

Met de pilot U-PrEP project is Utrecht de eerste gemeente waar het middel binnen de reguliere zorg wordt verstrekt. Doel is het aantal hiv-besmettingen verminderen.

De pil voorkomt dat mensen hiv krijgen, omdat het voorkomt dat het virus de afweercellen binnendringt. De pillen moeten dagelijks volgens een schema worden ingenomen. PrEP beschermt tegen hiv, maar niet tegen andere soa’s.

In Nederland leven er naar schatting 22.900 mensen met hiv, 45 procent van alle nieuwe hiv-infecties vindt plaats onder mannen die seks hebben met mannen, transgenders, drugsgebruikers en sekswerkers.

Zelf betalen

Utrecht betaalt mee aan een proef waarbij 66 inwoners van Utrecht de mogelijkheid wordt geboden om vanuit de PrEP-kliniek in het UMC Utrecht het medicijn voorgeschreven te krijgen en begeleid te worden bij het gebruik. De kosten van het medicijn betalen de deelnemers zelf, de medische onderzoeken worden via de proef betaald. Momenteel is de pil al verkrijgbaar met een recept van de huisarts. De sekspil kost ongeveer 50 euro per maand bij dagelijks gebruik. De zorgverzekeraar vergoedt de pillen niet.

De pilot zal na een half jaar en na een jaar geëvalueerd worden. De Gezondheidsraad zal medio 2018 een advies geven over de toekomst van PrEP in Nederland.