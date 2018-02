’Rotterdamse tieners vormen moordcommando’

In de straat in de Beverwaard werden op 20 december rond 19.00 uur, terwijl kinderen terugkwamen van een schoolkerstdiner, de 26-jarige Gilbert ’Giba’ Henrietta en de 25-jarige Lindomar ’Kleine’ Elisabeth met een kalasjnikov doodgeschoten. De politie maakte gisteren bekend dat ze een 16-jarige jongen, in december nog 15, heeft opgepakt die wordt verdacht van voorbereidingshandelingen. De politie vermoedt dat het doelwit Henrietta was en dat Elisabeth in het verkeerde gezelschap was. Desondanks werd hij vanuit de wagen genadeloos onder vuur genomen. Beide mannen stierven ter plekke. Opvallend is dat de slachtoffers beiden ook een vuurwapen op zak hadden. Die hebben ze echter niet kunnen trekken.

Kalasjnikov

Voor de dubbele moord, die vanuit een gestolen auto werd gepleegd, werden twee weken geleden al twee 18-jarige Rotterdammers gearresteerd die in december 17 jaar waren. Een 18-jarige man werd opgepakt omdat in de woning waar hij verbleef een kalasjnikov lag. Volgens de politie is dit wapen mogelijk gebruikt bij de liquidatie. Daar loopt nog onderzoek naar.

De jongens die nu vast zitten voor de dubbele liquidatie hebben diverse culturele achtergronden. Een aantal was wel bekend bij de politie, maar niet voor zulke ernstige delicten. Een onderzoek naar de mogelijke opdrachtgevers loopt nog.

Geschokt

De politie is geschokt. „Vanwege hun leeftijd in combinatie met een automatisch vuurwapen dat zij zouden hebben gebruikt in een woonwijk. Dat maakt het extra schokkend want ze hadden net zo goed omstanders kunnen raken”, aldus een politiewoordvoerder.

Het jonge moordcommando lijkt de liquidatie minutieus te hebben voorbereid. Een snelle Audi werd gestolen in de wijk Ommoord, evenals kentekenplaten van een andere wagen. Een automatisch vuurwapen werd geregeld en vervolgens werd het doelwit dagenlang in de gaten gehouden. De twee slachtoffers stapten die avond net in de auto toen de Audi stopte en er uit de wagen werd gevuurd. In de Audi hebben vermoedelijk drie mannen gezeten. Het voertuig werd later in brand gestoken op de Kruisweg in Ridderkerk.

Henrietta zou vermoord zijn vanwege een conflict om drugs.