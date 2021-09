Premium Het beste van De Telegraaf

Wonder of ontvoering? Politie onderzoekt hoe Australisch jongetje dagenlang in bos kon overleven

De kleine Anthony zou drie koude nachten overleefd hebben, helemaal alleen in een ruig gebied vol rotsen en beekjes en zonder eten. Waarom werd hij niet eerder gevonden, zo dicht bij het huis? Ⓒ AP

Sydney - „Het is een wonder.” Toen zijn ouders de kleine Anthony ’AJ’ Elfalak weer in de armen konden sluiten, nadat hij vier dagen vermist was, overheerste vooral het gevoel van opluchting. Maar de Australische politie onderzoekt de zaak verder. Want hoe kon het driejarige jongetje zo lang alleen buiten overleven? Waarom werd hij niet eerder gevonden? Werd hij mogelijk ontvoerd en later vrijgelaten?