Voor het eerste deze winter strenge vorst

De temperatuur daalde afgelopen nacht naar -5 tot -9 graden en voor het gevoel is het nog kouder, aldus Weeronline. De gevoelstemperatuur ligt dinsdag in de vroege ochtend tussen -9 en -15 graden.

Komende twee nachten komt het waarschijnlijk op meer plaatsen tot strenge vorst. Overdag komt de temperatuur niet of nauwelijks boven het vriespunt. IJs kan hierdoor komende dagen flink groeien, waardoor op steeds meer plekken geschaatst kan worden. Op veel plaatsen blijft het ijs echter onbetrouwbaar. Dit komt doordat de stevige oostenwind sloten en plassen (gedeeltelijk) lang heeft opengehouden. En lokaal is dit nog steeds zo; voorzichtigheid is geboden!

Laatste officiële strenge vorst in 2013

De laatste strenge vorst was op 23 januari 2017 op weerstation Twenthe (nabij Enschede) met -10,8 graden. Ook 6 januari vorig jaar vroor het streng in Twenthe. Verder is er in de winter 2016-2017 geen strenge vorst geweest.

In De Bilt heeft het sinds 25 januari 2013 niet meer streng gevroren. Tijdens de nacht naar donderdag komt het misschien op het landelijk hoofdstation weer eens tot officiële strenge vorst

Vaak veel eerder strenge vorst

De eerste strenge vorst dient zich normaal gesproken in januari aan, maar soms gebeurt het ook al in december en in zeldzame gevallen in november. Sinds het begin van de metingen zijn er zeven jaren waarin het ergens in ons land in november al afkoelde tot beneden -10 graden. Het vroegterecord staat op 10 november 1908.

Toen zakte de temperatuur in Sittard naar -10,1 graden. Januari is de maand waarin het vaakst strenge vorst wordt genoteerd. Recordlaat kwam het op 26 maart 1901 nog tot strenge vorst in Winterswijk.

Niet elke winter

Strenge vorst komt in ons land niet elke winter voor. Zo kwam het in de winter van 2013-2014 en 2014-2015 nergens in ons land tot temperaturen beneden -10 graden. Tijdens de winter van 2015-2016 lukte het alleen op de weerstations Nieuw Beerta (Oost-Groningen), Twenthe (nabij Enschede) en Gilze-Rijen (nabij Tilburg).

In Vlissingen komt in het winterhalfjaar gemiddeld slechts eens in de vier jaar strenge vorst voor, terwijl het oosten en noordoosten in twee van drie winters op strenge vorst mogen rekenen. De laatste strenge vorst in Vlissingen is gemeten op 4 februari 2012.

Recordaantal dagen met strenge vorst

De winter van 1963 is de onbetwiste recordhouder voor het aantal dagen met strenge vorst. In Eelde werd toen op maar liefst 37 dagen strenge vorst genoteerd. In De Bilt staat het record op 24, gemeten in diezelfde winter.