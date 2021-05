Duizenden Haagse iepen krijgen vaccin

Het vaccineren is een jaarlijks terugkerend ritueel om te voorkomen dat de bomen besmet worden met de hardnekkige iepenziekte die wordt veroorzaakt door de iepenspintkever. De Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer (Buitenruimte) nam zelf de injectiespuit ter hand om een van de eerste iepen in te enten. ,,Gezonde bomen zijn ons groene kapitaal, dus we moeten onze iepen goed beschermen”, zegt Bredemeijer. ,,In 2030 willen we in totaal vijf procent meer blad in de stad, daar helpen deze duizenden prachtige iepen enorm bij!”

De hofstad barst van de iepen. Volgens de gemeente zijn er ongeveer 14.000 van deze bomensoort te vinden in de stad. Niet alle iepen hebben een spuitje nodig. Bij ongeveer de helft gaat het om een nieuwe iepensoort die beter is bestand tegen iepenziekte. De jaarlijkse vaccinatie helpt de zwakkere iepen. Jaarlijks worden nog maar enkele tientallen bomen getroffen door de ziekte. Voor de vaccinatie waren dit er tussen de vijftienhonderd en tweeduizend.