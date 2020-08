Achttien besmettingen na feest Vlaardingen: ’Je gaat toch naar binnen’

Dat meldt RTV Rijnmond. Aanvankelijk zou het buiten plaatsvinden, maar ter plekke bleek dat het om een binnenfeest ging, vertelt Nana du Fijn (48) aan de regionale zender. „Je staat met elkaar in feeststemming voor de deur, je kijkt elkaar aan, en dan ga je toch maar naar binnen.”

Ze hebben het nog wel besproken. „Dan hoor je: stel je niet aan, wij hebben geen klachten, het is maar een griepje, er is niets aan de hand”, aldus Du Fijn. Ook haar vriend Yoerie van Keulen (38) is aanwezig. „We zagen er eigenlijk niet zo veel kwaad in. Je houdt er geen rekening mee dat iemand daar ziek is en mee staat te feesten.”

Vrijelijk dansen

Hoe het ging? „Er werd gezongen, gedanst en nagenoeg iedereen stond”, zegt Du Fijn. Afstand houden gebeurde niet of nauwelijks. „Alcohol erin, iedereen wordt vrijer en je gaat met z’n allen staan zingen.”

Vier dagen na het feest wordt de man van Du Fijn ziek: overgeven, koorts, hoofdpijn en spierpijn. Inderdaad: corona. Zij heeft slechts last van een lichte verkoudheid, maar wordt ook positief getest.

’Doe het niet’

Du Fijn heeft inmiddels spijt. Ze zou het de volgende keer anders doen. „Je bent zelf verantwoordelijk voor je gezondheid. Je weet niet hoe een ander denkt, wat een ander doet en wat de visie van een ander is op besmetting met corona. Een harde leerschool.”

Van Keulen oppert dat er alleen nog kleinere feestjes gegeven kunnen worden, óók op locatie. „Let goed op of er coronamaatregelen zijn genomen als je een zaal huurt: dus anderhalve meter afstand, én zitten, én ventilatie. Als dat niet het geval is, blaas het dan gewoon af. Want je ziet hoe het kan lopen.”