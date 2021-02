Tiener ontwaakt na 11 maanden uit coma, weet niets van coronavirus

De 19-jarige Joseph Flavill werd op 1 maart 2020 in zijn woonplaats Tutbury aangereden door een auto. Drie weken voor de eerste lockdown in het Verenigd Koninkrijk. Joseph lag 11 maanden in coma, maar is nu wakker en kan communiceren door met zijn ogen te knipperen of te glimlachen. Hij boekt snel vooruitgang en kan zelfs op commando zijn ledematen bewegen. „Eerst waren alleen zijn ogen open en reageerde hij nergens op. De laatste paar weken heeft hij verbazingwekkende stappen gezet”, vertelt zijn tante aan lokale media.

Geen bezoek

Ondanks het feit dat Joseph geen actieve herinneringen heeft aan het coronavirus, raakte de tiener gedurende zijn tijd in het ziekenhuis zelf twee keer besmet. Vanwege de huidige coronamaatregelen mag de tiener geen bezoek ontvangen. Hij communiceert met zijn familie en vrienden via FaceTime en zijn ’gezicht licht op’ als ze in beeld komen. Op zijn 19e verjaardag mocht zijn moeder op bezoek komen, maar wel op gepaste afstand.

De familie van Joseph weet niet precies hoeveel de jongen van de situatie begrijpt. „Zijn ongeluk gebeurde vóór de eerste lockdown en het is bijna alsof hij door de hele pandemie heen heeft geslapen. Hoe leg je dat uit aan iemand die in een coma heeft gelegen”, aldus zijn tante.

Voor het ongeluk was Joseph een gezonde en sportieve tiener. Hij wilde zijn diploma halen en daarna een lange reis maken. Inmiddels is de website ’Joseph’s journey’ in het leven geroepen. Via die weg probeert de familie geld op te halen om bijvoorbeeld medische kosten te dekken. Ook kunnen familieleden en vrienden filmpjes en berichten delen. Zo blijft Joseph op de hoogte van het leven van zijn naasten.