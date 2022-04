Dinsdag officieel eerste warme dag van het jaar

Volgens Weeronline is het dinsdag op veel plaatsen in het land warm en ligt de temperatuur plaatselijk zelfs boven de 20 graden. Aan het einde van de middag was het het warmst in het zuiden en het oosten van Nederland, waar meerdere weerstations 22 graden noteerden. In Twente ging het om 22,6 graden. Op de Wadden bleef het met een graad of 16 een stuk frisser.

Eind maart was het volgens de weerdienst op verschillende plaatsen ook al warm, maar toen kwam het kwik niet boven de 20 graden in De Bilt uit. Wel lag het kwik elders in het land op of boven die temperatuur, onder meer in Westdorpe (Zeeland) en in Eelde (Drenthe). In 2021 werd op 30 maart de eerste warme dag van het jaar genoteerd. Drie jaar eerder, in 2018, werden de meeste warme dagen tot nu toe geteld: 132.