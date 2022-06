Tientallen graven vernield bij historische begraafplaats in Oostzaan: ’Het is zo verdrietig’

Het is schrikken als Margot Piets dinsdagochtend de begraafplaats in Oostzaan bezoekt. Ze is onderweg naar het graf van haar ouders, maar komt erachter dat tientallen graven zijn vernield. Ze trekt gelijk aan de bel bij Evelien Leguit. Zij en Jack Woestenberg-Van Dalen zijn sinds dat telefoontje bezig met de nasleep van de vernielingen. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat er 44 graven zijn vernield. „Stenen zijn omgetrapt, ornamenten vernield, glaslagen zijn stuk. Het is verschrikkelijk”, zegt Woestenberg-Van Dalen.

Jack Woestenberg-Van Dalen en Evelien Leguit voor de Oostzaner Kerk Ⓒ Archieffoto Marcel Molle

De Oostzaner hoopt dat de camera’s in de buurt bewijs leveren. Volgens Joost Baljé van de gemeente zijn de graven ’waarschijnlijk’ dit weekend vernield en is de politie bezig met een buurtonderzoek. Daarna doet de gemeente aangifte. „We contacteren de eigenaren van de desbetreffende graven zodat zij ook aangifte kunnen doen”, zegt Baljé.

Vernield graf Ⓒ Foto Jack Woestenberg-Van Dalen

Onderhoud

De begraafplaats aan de Kerkbuurt is al langer een doorn in het oog van vele Oostzaners. Ondanks de geëerde burgemeesters en dorpsdokters die daar hun laatste rustplaats hebben, zijn delen van de historische begraafplaats verzakt en kettingen gebroken.

Woestenberg-Van Dalen en Leguit hopen dat de vernielingen aanleiding vormen voor het nieuwe college om actie te ondernemen. „De graven die wél onderhouden worden, daar is niets mee gebeurd”, zegt Woestenberg-Van Dalen. „Als iets netjes is, zijn vandalen toch minder geneigd dat als doelwit te pakken. Op onbewoonbare panden zie je graffiti, op huizen waar het licht aan is minder.”

De grafsteen ligt om Ⓒ Foto Jack Woestenberg-Van Dalen

Woestenberg-Van Dalen vertelde eerder in de krant verbaasd te zijn door de wens van de lokale VVD om de begraafplaats op te knappen. Een ’verkiezingsstunt’, noemde hij het. Nu hoopt hij dat de partij haar belofte nakomt. „Nu zitten er drie VVD’ers in het college, dus het is nu tijd voor actie.”

Baljé laat weten dat de gemeente onderzoekt hoe de graven gerepareerd kunnen worden.