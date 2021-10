Intocht Sint in Utrecht toch zonder QR-scan

De PVV-fractie in de raad stelde mondelinge vragen na berichtgeving in De Telegraaf. Volgens de organisatie zou het Domplein worden afgesloten en alleen na een QR-scan toegankelijk zijn voor begeleiders (en kinderen). Sjors Nagtegaal van de PVV vreesde voor ’een gesegregeerd feestje’.

„Het is een intocht voor iedereen, of niet”, aldus Dijksma donderdagmiddag, die blij leek ’meteen de angel uit de discussie te kunnen halen’. Het idee is te kwalificeren als doorstroomevenement. Of vader, moeder, grote broer of zus dan gevaccineerd zijn, is niet meer relevant. Wel kan het festijn door corona iets anders zijn, maar in principe moeten alle kinderen in de nabijheid van de Sint kunnen komen.

De organisatie maakte eerder bekend dat het programma ook op andere punten wordt aangepast. Zo vervalt het gebruikelijke feestelijk onthaal door de burgemeester bij de Weerdsluis. Wat wel blijft, is de vaartocht van het Ledig Erf naar de Weerdsluis en de optocht via het centrum naar het Domplein.

De organisatie wilde niet reageren op het nieuws.

Eerder ontstond in het centrum van Utrecht de nodige commotie rond het inmiddels gesloten veganistische restaurant Waku Waku aan de Vredenburg. De uitbaters weigerden klanten te controleren op hun QR-code. De politie moest eraan te pas komen om tientallen demonstranten voor de eetgelegenheid weg te slepen.