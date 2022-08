Nederland wil veteranen naar Ardennen-herdenking halen na Schiphol-debacle

Dat laat de Koninklijke Marechaussee weten aan De Telegraaf. De veteranen, allemaal rond de 100 jaar, zouden aanvankelijk volgende maand naar ons land komen voor de festiviteiten rond Operatie Market Garden, het geallieerde offensief gericht tegen de Duitsers in september 1944. De oud-militairen uit de Verenigde Staten dienden onder andere bij de 8e Airborne-divisie, die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog de brug over de Waal bij Nijmegen probeerde over te steken en daar felle strijd leverde met de Duitsers.

Door de problemen op Schiphol besloot de organisatie, de Amerikaanse stichting Best Defense Foundation, de breekbare oudere mannen niet te laten afreizen. ,,We kunnen het ze niet aandoen dat ze lang moeten wachten”, gaf een woordvoerster aan. Er was onduidelijkheid over een verzoek om speciale begeleiding te regelen, waardoor de veteranen niet urenlang in de rij hoeven te staan. Uiteindelijk besloot de stichting het bezoek definitief af te blazen.

’Herhaling voorkomen’

De groep kan nu, als het aan de Marechaussee ligt, alsnog in december komen. ,,We hebben samen met Schiphol contact opgenomen met de organisator, de situatie uitgelegd en afspraken gemaakt voor de toekomst om herhaling te voorkomen”, laat een woordvoerder weten. ,,In december is de eerstvolgende mogelijkheid als de veteranen naar de herdenking van het Ardennen-offensief willen gaan. De Marechaussee en Schiphol hebben alle hulp aangeboden om daarbij te helpen. Dat geldt ook voor andere toekomstige herdenkingen.”

De Slag om de Ardennen was het laatste grote offensief van de Duitse Wehrmacht aan het westelijke front in de Tweede Wereldoorlog, van 16 december 1944 tot 25 januari 1945. De Duitsers werden daarbij verslagen door de geallieerden.

Overleg achter de schermen

Dat de veteranen volgende maand niet kunnen komen, leidt nog altijd tot beroering in ons land. Achter de schermen is er daarom volop overleg om te zien of er een oplossing kan worden gevonden. De Marechaussee vindt de ontstane situatie spijtig, benadrukt de zegsman. ,,Wij waren eerder niet op de hoogte van hun verzoek omdat deze op een andere manier was aangevraagd dan gebruikelijk. Normaal gesproken wordt er een officieel verzoek ingediend bij ons. Wij regelen dan van alles en Schiphol faciliteert waar nodig. Vanwege miscommunicatie is dat deze keer niet gebeurd en dat betreuren de Marechaussee en Schiphol ten zeerste. We begrijpen als militaire organisatie als geen ander dat veteranen erkenning en respect verdienen.”

De Slag om de Ardennen had in België plaats, maar de veteranen zouden op Schiphol kunnen landen vanwege de belangrijke hub-functie van de luchthaven, en dan met speciaal vervoer naar België kunnen worden gebracht. Een andere optie is om de groep begin mei naar Nederland te laten komen, als de landelijke herdenking in Nederland plaatsheeft.

Marco Cillessen van de stichting Groesbeek Airborne Vrienden, nauw betrokken bij de festiviteiten rond Market Garden, hoopt dat het voor de buitenlandse gasten dan niet te laat is. ,,Het is nog steeds ontzettend jammer dat ze niet zullen komen. Het is ieder jaar weer een speciaal moment, een fantastische bijeenkomst. Het zou heel fijn zijn als het lukt, maar mei is best ver weg. Ik kan me herinneren dat er in 1969 liefst 75 Amerikaanse veteranen naar Nederland kwamen, een kwart eeuw na het einde van de oorlog. Nu zouden het er nog maar twaalf zijn. Hoeveel zijn er volgend jaar nog in leven?”

Regeringstoestel

Kort nadat het nieuws over de afzegging bekend werd, opperde Tweede Kamerlid Peter Valstar van de VVD al de optie om het vervoer van het twaalftal zelf te regelen. ,,Kom op, twee keer vliegen met de Gulfstream van Defensie”, liet hij weten op sociale media, doelend op het passagierstoestel van het ministerie waarmee hooggeplaatste personen kunnen worden vervoerd. Ook het regeringstoestel PH-GOV zag hij als mogelijkheid. ,,Dan zijn we er. Het is niet alsof deze groep bijzondere veteranen de luxe heeft om nog even een jaar uit te stellen.”

Daarmee zou het risico op een coronabesmetting ook kleiner zijn. De stichting wil, naast de chaos op onze nationale luchthaven, ook niet het risico lopen dat de twaalf Amerikaanse ex-militairen getroffen worden door Covid in een vol vliegtuig. ,,We vinden hun gezondheid veel belangrijker”, gaf de woordvoerster eerder al aan. De stichting was vrijdag niet bereikbaar voor een nadere reactie. Overigens gaat het in principe om een groep van 32 personen, omdat er naast de veteranen zelf ook begeleiders nodig zijn.