De 29-jarige jan Renders

Europese landen doen hun best hun landgenoten te evacueren uit virusstad Wuhan, dat al bijna een week op slot zit om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Jan Renders zou opgelucht zijn als hij weg kan. „De angst zit hem vooral in de onzekerheid. We weten niet hoe lang we hier nog zitten”, aldus Renders.