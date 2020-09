Dit dragen de politici op ’sobere’ Prinsjesdag

Zo draagt CDA-Kamerlid Harry van der Molen draagt op links de vlag van Fryslân, zijn partijgenoot Jaco Geurts verscheen met de Achterhoekse vlag.

D66-Kamerlid Salima Belhaj verscheen in een kleurrijk pak. ,,Vandaag geen grote hoed’’, laat ze via Twitter weten. De politicus probeert met haar kledingstukken aandacht te vragen voor de kunstsector. Het ontwerp is gemaakt door studenten van cultureel opleidingscentrum Albeda in Rotterdam.

De PvdA-senator en haar collega’s dragen in de bus netjes een mondkapje. ,,We zijn er bijna’’, schrijft ze bij de selfie nu zingen duidelijk nog verboden is.

CDA’er Pieter Omtzigt (links) valt wat minder op dan zijn VVD-collega Arne Weverling. Waar de kekke print op het mondkapje van Weverling voor staat, is niet duidelijk,,We worden met bussen gebracht en we zaten in de eerste shift. Anders zou ik nooit zo voeg gekomen zijn’’, laat Omtzigt zijn volgers weten.

Minister van Defensie, Ank Bijleveld, draagt traditioneel een hoed op Prinsjesdag. ,,Het feest van de vrijheid en democratie’’, deelt de CDA-minister op Twitter.