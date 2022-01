‘Grote minderheid wordt door politiek niet bediend’

Hoezeer de regio’s in Den Haag over het hoofd worden gezien, blijkt ook uit de vaak slechte bereikbaarheid van die gebieden. De ov-verbindingen naar het Noorden bijvoorbeeld zijn nog altijd veel te karig. Daar moet met de Lelylijn en de Nedersaksenlijn verandering in komen. Wierd Duk was in Ter Apel voor een gesprek met de lobbyisten voor de Nedersaksenlijn, een rechtstreekse spoorverbinding tussen Enschede en Groningen. ,,Te vaak vergeet men in de Randstad dat mensen vaak hun hele leven in perifeer gelegen regio’s doorbrengen”, zegt Duk. ,,Als je inwoners meer wilt spreiden over het land dient ook in die ‘vergeten’ landsdelen de infrastructuur op orde te zijn.”

Verder in de podcast: is het wel mogelijk om structureel iets te doen tegen suïcidaliteit bij vooral jongeren? En: Geert Wilders botste hard met de VVD over ex-Hofstadterroriste Soumaya Sahla. Waarom hebben de liberalen zich dit probleem op de hals gehaald?

