Moeder Tanja Groen: ‘We laten ons niet meer gek maken’

Vrees lijkt terecht: vermist meisje mogelijk aangetroffen op zeebodem

De verdwijning van de Spaanse meisjes Olivia (6) en Anna Gimeno Zimmerman (1) is naar alle waarschijnlijkheid erg tragisch afgelopen. Spaanse autoriteiten bevestigen dat het lichaam van een kindje dat donderdag in een sporttas in zee gevonden werd, mogelijk Olivia is.