Koudste 1 april ooit door koude lucht uit noordpoolgebied

De lage temperaturen komen door zeer koude lucht die uit het Noordpoolgebied onze kant op is gekomen. Die zorgde ook in het hele land donderdag en vrijdag voor sneeuwval. Aan de kust werd het vrijdag niet warmer dan tussen de 5 tot 7 graden, landinwaarts bleef de maximumtemperatuur steken op tussen de 3 en 5 graden.

Kouderecord

Volgens Weeronline is het voor het eerst in lange tijd dat er weer eens een kouderecord wordt gebroken, na 44 opeenvolgende warmterecords. Het laatste kouderecord was op 23 september 2018, toen het in Deelen (Gelderland) niet warmer werd dan 10,8 graden.

Het koude weer en bijbehorende sneeuwval in april is volgens het weerinstituut niet zeldzaam. In de vorige eeuw viel er geregeld een winterse bui in het voorjaar. Door de opwarming van de aarde gebeurt dat steeds minder vaak, maar zomers weer in het voorjaar is nog altijd zeldzamer dan winters weer.