Vreemdganger betrapt dankzij recensie restaurant

Een paar tafels verderop zat namelijk de restaurant-recensent Tom Sietsema van de Washington Post. Voor de review van die avond werd een foto gemaakt voor bij het verhaal.

Je kan al raden hoe dat afliep: op de achtergrond zaten een man en een vrouw intiem te eten. De echtgenote stuurde kort daarop een bericht naar Sietsema: „Tom bij je laatste recensie zit mijn man te eten, met een vrouw; alleen ík ben dat niet!”

Man’lief’ werd door zijn vrouw geconfronteerd met de foto en erkende meteen dat hij al langer een relatie had met de mysterieuze gaste.

„Dacht dat je ’t wel leuk zou vinden iets van me te horen”, schreef de bedrogen echtgenote aan Tom tijdens een online sessie met de culinair recensent. „Het is Thanksgiving, ik ben blij dat je dit in de openbaarheid hebt gebracht.”

De tweet van Sietsema is inmiddels tweehonderd keer gedeeld en 1400 maal geliked. Er is veel steun voor de bedrogen vrouw. Maar er worden nu plotseling ook andere foto’s van recensies van Sietsema tegen het licht gehouden.

De journalist, die sinds 2000 recensies schrijft, twittert zelf: ’Bedriegers, opgelet!’