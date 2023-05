Nog een minderjarige meldt zich voor op spoor duwen Bijlmer

De politie meldde maandag dat zes minderjarigen waren aangehouden voor het incident. Maandagavond heeft een zevende verdachte zich bij de politie gemeld. Drie verdachten van die zeven zijn echter heengezonden en „worden er niet meer van verdacht een actief aandeel te hebben gehad in de poging doodslag”, aldus de politie. Van een van de verdachten is het voorarrest geschorst, aldus de politie.

VIDEO: Ernstige mishandeling op station: ‘Wat gaat er in mensen om?!’

Alle verdachten zijn tussen de 15 en 17 jaar en komen uit Amsterdam, Amstelveen en Lelystad. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Van de in totaal zeven mensen die in beeld zijn gekomen hebben zes zich zelf bij de politie gemeld.

De mishandeling vond vrijdagavond rond 21.25 uur plaats op het station. Op beelden is te zien dat iemand in een blauw vest hard tegen zijn hoofd wordt getrapt, terwijl hij op de grond ligt. Later weet het slachtoffer op te staan, maar die wordt vervolgens het spoor op geduwd. Het slachtoffer was weg toen de politie ter plaatse kwam en is nog steeds spoorloos, laat de politie weten.

De politie ziet het incident als poging tot doodslag.