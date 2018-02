Dochter (18) staatssecretaris Blokhuis overleden

Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dinsdag. Dochter Julia werd eind vorige week met spoed opgenomen in het ziekenhuis vanwege zeer ernstige uitvalsverschijnselen door een nog onbekende oorzaak, waarschijnlijk door een auto-immuunziekte.

Dochter Julia is de jongste van vier zussen. De familie omschrijft haar als heel zachtaardig en sociaal, iemand die altijd klaarstaat voor anderen.

’Verslagen en intens verdrietig’

Paul Blokhuis is staatssecretaris namens de ChristenUnie. Zijn broer is de van televisie bekende popjournalist Leo Blokhuis. Op Twitter brengt hij een muzikale ode aan zijn overleden nichtje door het nummer ’Julia’ van The Beatles te delen.

CU-leider Gert-Jan Segers wenst zijn partijgenoot en diens familie alle sterkte toe. „We zijn verslagen en intens verdrietig door het plotselinge overlijden van Julia Blokhuis. Zij is de jongste dochter van Ida en Paul Blokhuis, onze staatssecretaris van VWS, en de (schoon)zus van Sharon & Luc, Thamar en Sarah”, schrijft hij op Facebook.

„Zondagavond belde Paul me en vertelde hij dat ze die avond afscheid hadden moeten nemen van hun - zoals Paul haar omschreef - ontzettend lieve en sociale meid. Het overlijden van Julia is niet te bevatten. Als vrienden, collega’s en partijgenoten huilen en bidden we met Paul, Ida en de kinderen mee, in het geloof dat Immanuel er ook nu bij is en dat Julia thuis is bij haar Heer”, aldus Segers.

’Heel veel sterkte en kracht’

Ook alle medewerkers van het ministerie wensen de familie Blokhuis ’heel veel sterkte en kracht’ toe in ’de verwerking van dit grote verlies’. In ieder geval de aankomende twee weken zal de staatssecretaris niet beschikbaar zijn voor werkgerelateerde zaken.

Zijn collega’s vervangen hem als dat nodig is. Het ministerie laat weten dat mensen die hun medeleven willen betuigen een bericht kunnen sturen naar het ministerie van VWS.

Minister en CDA-vicepremier Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is geraakt. „Om heel erg stil van te worden. We wensen en bidden Paul Blokhuis en zijn gezin alle kracht toe om dit verlies te dragen.”