Griekse ministers weg na rel over huurtoeslag

Dimitris Papadimitriou Ⓒ ANP

ATHENE - De Griekse minister van Economische Zaken, Dimitris Papadimitriou, is afgetreden na een rel over een huurvergoeding voor zijn vrouw, Rania Antonopoulou. Zij trad maandag af als onderminister belast met sociale solidariteit, nadat er ophef was ontstaan over een vergoeding van de overheid om een chique appartement in Athene te huren.