Een van laatste kopstukken Mocro-maffia opgepakt op Dominicaanse Republiek

Dennis G. stond al twee jaar heel hoog op het verlanglijstje van de recherche. Hij wordt er onder meer van verdacht de grootschalige drugshandel van de Mocro-maffia vanuit Zuid-Amerika te hebben voortgezet. Politiebronnen spreken van een ’hele grote vis’.

’Raad van bestuur’

Met de arrestatie van Dennis G. is volgens de recherche vrijwel de gehele ’raad van bestuur’ van de Mocro-maffia ontmanteld. De meeste kopstukken zitten vast in Nederland en een aantal in Servië en Brazilië en nu dus in de Dominicaanse Republiek.

De Landelijke Recherche stelde zich na de arrestatie van Taghi tot doel de hele criminele machtsstructuur van diens misdaadorganisatie af te breken. Op het lijstje aangehouden ’capo’s’ ontbreken nu nog slechts een paar namen, onder wie familieleden van Taghi.

Bij alle wereldwijde zoekacties naar de misdaadorganisatie werkte de landelijke recherche nauw samen met buitenlandse opsporingsdiensten, waaronder de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA. Of dat in het onderzoek naar Dennis G. ook is gebeurd, wil de politie niet zeggen.

’Rasta’

Op de Dominicaanse Republiek is opgetogen gereageerd op de arrestatie en de nauwe samenwerking met Amerikaanse en Nederlandse politiediensten. Ook Het Dominicaanse OM en de lokale politiedienst DNCD speelden een belangrijke rol bij het onderzoek. De lokale politie heeft een persconferentie gegeven.

Dennis G.

,,Uit ontsleutelde Ennetcom-berichten komt naar voren dat de Nederlander vermoedelijk betrokken is bij cocaïnetransporten van 985 en 522 kilo, die in 2015 in Colombia in beslag zijn genomen”, laat het Openbaar Ministerie weten. ,,De verdachte zou de eigenaar zijn van de pakketten cocaïne, die waren gestempeld met zijn bijnaam ’Rasta’. Ook zou hij zijn betrokken bij een transport van 47 kilo cocaïne, dat in 2015 in Groot-Brittannië is onderschept. Uit ontsleutelde berichten van SkyECC is de verdenking ontstaan dat de Nederlander ook in 2019 en 2020 betrokken was bij de invoer in Nederland van honderden kilo’s cocaïne.”

Corrupte contacten

Dennis G. werd geruime tijd geobserveerd maar leek te beschikken over corrupte contacten want iedere keer als een arrestatie nabij was, verdween hij van het toneel. Zaterdag slaagde de aanhoudingsactie wel. Hij zit onder strenge bewaking vast op een geheime locatie en zal zo snel mogelijk aan Nederland worden uitgeleverd.

Hoewel G. onder de radar leefde, leidde hij wel een luxueus leven en leek hij bescherming te genieten van lokale drugscriminelen. Op de Dominicaanse Republiek houden zich meer Nederlandse criminelen schuil. Een van hen, Tattoo-killer Cor P., werd vorig jaar neergeschoten op de Dominicaanse Republiek. Hij is inmiddels overgebracht naar Nederland en zit vast.