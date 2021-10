Vader en zoon zwaargewond na instorten balkon Vlaardingen

De familie was een dag eerder verhuisd en had, om gemakkelijker spullen te verplaatsen, een van de hekken van het balkon weggehaald. Dat waren ze aan het terugplaatsen op het moment dat de betonnen plaat waar ze op stonden, afbrak en naar beneden viel, vertelt de woordvoerder. Het balkon hing naar zijn schatting op 2,5 tot 3 meter hoogte.

Het balkon van ongeveer 1 bij 1 meter zat aan de gevel van een woning uit 1900, aldus de veiligheidsregio. Andere balkons in de straat zijn gecontroleerd door bouw- en woningtoezicht van de gemeente. „Er wordt niet ingeschat dat die onveilig zijn”, aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio, „maandag volgt een advies aan de woningeigenaren om die verder te laten controleren.” Volgens hem gaat het om allemaal „eigendomspanden, ze zijn niet van de gemeente of een woonstichting dus het is aan de eigenaren om actie te ondernemen.”