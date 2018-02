Twijfels over laatste woorden Orlando

Dat zegt zijn beste vriendin Noha den Hartog, de woordvoerder namens de familie van de boomlange Orlando, die op zondagavond 18 februari verdween en die maandagavond dood werd aangetroffen in de Haagse nieuwbouwwijk Ypenburg.

Het stoffelijk overschot van de tiener lag in de plas aan het Böttgerwater, enkele meters van de plek waar hij zondagavond 18 februari na een afspraak voor het laatst werd gezien.

Nog geen arrestaties

Nader onderzoek moet uitwijzen of er sprake is van een misdrijf of een ongeluk. Volgens de politie zijn er nog geen arrestaties verricht. „De komende dagen hopen we meer duidelijkheid te krijgen”, aldus een woordvoerder.

De geliefde Orlando verdween, nadat hij die bewuste zondagavond een seksafspraak zou hebben gehad met een Schiedammer, die hij volgens zijn beste vriendin ’eigenlijk niet meer wilde zien’. Volgens Den Hartog zou de Schiedammer Orlando twintig euro hebben gegeven voor zijn reis terug. Daarmee kocht de Rotterdammer een treinkaartje naar Den Haag. Vervolgens zou hij met de tram naar de wijk Ypenburg zijn vertrokken, waar hij werd opgehaald door een nieuwe date, een 20-jarige Hagenaar.

Orlando afgezet

Volgens Den Hartog gingen ze vervolgens naar diens woning. „Daarna heeft de Hagenaar bij de politie verklaard dat hij Orlando weer bij het Böttgerwater in Ypenburg heeft afgezet.”

Hoe Orlando in het water is terechtgekomen is vooralsnog onduidelijk.