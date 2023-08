Grafsteen broertje van Bradley beklad met zwarte graffiti: ’Dit hadden we echt nooit verwacht’

HILVERSUM - De grafsteen van het broertje van Bradley van Dijk is zaterdag beklad met de tekst: ’Brad pedo war’. De actie zorgt voor geschokte reacties. Bradley en zijn familie worden al jarenlang bedreigd door volstrekt onbekenden via Telegram. Ondanks dat de politie in juli vier mannen heeft opgepakt, gaat de terreur van deze groep gewoon door.

Over de tekst ’slaap maar bloemetje’ heeft een vandaal ’Brad pedo war’ gespoten met zwarte graffiti. Ⓒ Casper van Bunschoten