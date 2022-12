’Nederlandse vechtsporter 4,5 jaar cel in voor steekpartij bij nachtclub Slovenië’

Dat melden verschillende media in het Oost-Europese land, zoals Primorske Novice. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten in deze zaak geen consulair hulpverzoek te hebben ontvangen.

Het gevecht had plaats nabij Club Pergola in de zuidwestelijke kustplaats Portorož, in het Sloveense deel van Istrië, op 17 juli 2021. Onze landgenoot trok daar, zo liet officier van justitie Vesna Medica weten, een zakmes en stak minimaal twee keer in de richting van een 32-jarige man. Het slachtoffer liep volgens meerdere media een steekwond in de borst net onder zijn sleutelbeen op en een drie centimeter diepe wond in zijn onderrug.

Stoelen

Rechter Barbara Franca oordeelde dat de Nederlander het slachtoffer had proberen te vermoorden. Dat dat niet gebeurde, was volgens haar vooral te danken aan twee omstanders die tijdig ingrepen. De aangevallen man verdedigde zich door stoelen naar de Nederlander te gooien. Naast een celstraf van vierenhalf jaar wordt hem daarna ook de toegang tot het land ontzegd voor drie jaar.

Bij het bepalen van de strafmaat hield de rechter rekening met het feit dat de gevolgen voor het slachtoffer uiteindelijk meevielen, maar aan de andere kant ook met het gegeven dat Brian B. in Nederland een strafblad heeft van geweldsdelicten. De Sloveense officier benadrukte dat de verdachte in 2016 in Nederland is veroordeeld voor het bezit of gebruik van een wapen en dat hij ook is veroordeeld voor mishandeling van een ambtenaar. De straf die hij kreeg, was niettemin lager dan de minimumstraf die normaal voor poging tot moord wordt gegeven.

Kermis

B. werkte destijds, zo tekende ook het medium Dnevnik op, bij een rondreizende kermis die in het nabijgelegen Lucia was neergestreken. Op de bewuste avond, zo verklaarde hij tijdens een eerdere zitting, ging hij samen met een collega naar Portorož. Op de terugweg werden ze naar eigen zeggen benaderd door twee mannen, die zich volgens onze landgenoot agressief gedroegen. Een van hen zou onder invloed zijn geweest van drugs, vermoedde hij. Deze man zou de Nederlander hebben geduwd, waarna er een vechtpartij ontstond.

Na verloop van tijd begonnen de mannen volgens zijn verklaring van alles wat ze bij de hand hadden, van stoelen tot tafels, naar B. en zijn collega te gooien. B. zou zijn geraakt door een stoel, waarna een eerdere wond, opgelopen door gebroken glas, weer openging en begon te bloeden. Zijn collega zou hebben voorgesteld om te vertrekken om zo verdere problemen te voorkomen, en een joint hebben gerookt om te kalmeren. Uiteindelijk kwam het volgens het Sloveense OM tot een steekpartij. Het slachtoffer, metselaar Zdravko Gazinkovski, zat na afloop van de aanval bloedend op de stoep en werd met een ambulance naar het Izola-ziekenhuis gebracht voor behandeling.

Ontkend

B. heeft altijd ontkend schuldig te zijn. Hij beweerde dat hij helemaal geen mes bij zich had, en voegde toe dat hij bijna twee meter lang is, meer dan 110 kilo weegt, en dat hij getraind is in kickboksen en mixed martial arts. Hij zou naar eigen zeggen geen mes nodig hebben als hij iemand zou willen aanvallen.

Zijn advocaat Aljoša Štampar Strojin – die niet meeging in die verklaring van zijn cliënt, maar wel benadrukte dat het mes niet diep in het lichaam van het slachtoffer was doorgedrongen en geen inwendige organen had geraakt – pleitte daarom voor vrijspraak. Onze landgenoot, die al geruime tijd vastzat in de gevangenis van Koper, kan nog in hoger beroep gaan.